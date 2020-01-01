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مصرع شخص وإصابة آخر بحادث سير جنوب نابلس

السبت 27 يونيو 2020 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع شخص وإصابة آخر بحادث سير جنوب نابلس


رام الله / سما /

 لقي مواطن 42 عامًا من سكان أريحا مصرعه الليلة الماضية بحادث سير وقع على الشارع الرئيسي نابلس – رام الله وأصيب آخر إصابة متوسطة.

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن الشرطة تلقت بلاغًا فجر اليوم عن وجود حادث سير جنوب نابلس، وعلى إثره وصل مواطن من أريحا للمستشفي بإصابة حرجة، وأعلن الأطباء في مستشفى رفيديا الحكومي وفاته لاحقًا، وفيما بعد وصل مستشفى النجاح الجامعي مواطن آخر أصيب بالحادث ذاته ووصفت إصابته بالمتوسطة.

وأضاف أن الشرطة باشرت التحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث وملابساته وابلغلت النيابة.

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