رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، إدانة ورفض العديد من الجهات الدولية لمخططات الضم، واتخاذ إجراءات ضد إسرائيل في حال أقدمت على ذلك.

كما أبرزت الصحف الثلاث إصابة العشــرات بجروح مختلفة خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرات بالضفة ضد قرار الضم.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- البرلمان البلجيكي يتبنى قرارا يدعو لاتخاذ إجراءات ضد إســرائيل في حال تنفيذ المخطط

- لينك: على الاتحاد الأوروبي أن يشــدد تحذيراته "بقائمة صارمة من الإجراءات المضادة"

- سياسيون وأعضاء في البرلمان الإسباني: لن تمر دون عواقب وخيمة.. نداء وحملة فرنسية للتضامن مع مناطق الأغوار

- إصابات بالرصاص والاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرات بالضفة ضد "الضم" والاستيطان

- "التنفيذية" تدين سياسة الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء

- الجالية الفلسطينية في مصر تؤكد التفافها حول الرئيس والقيادة

- أولمرت يعتبر "الضم" استفزازا زائدا وليفني تصفه بـ "الخطأ التاريخي"

- آهات المصابين بـ "كورونا" ضد المستهترين

- الموت يغيب الأديب والأكاديمي فاروق مواسي

* "الأيام":

- إصابات فيروس "كورونا" تعود إلى الارتفاع مع تسجيل 207 حالات وإدخال 11 للعناية المكثفة

- "التنفيذية": سياسة الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء استهتار بالقيم والأخلاق

- خبير أممي: على أوروبا معاقبة إسرائيل إذا قامت بتنفيذ الضم

- نداءات وحملات تضامن مع الأغوار المهددة بالضم في فرنسا وإسبانيا وبلجيكا

- تواصل اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين وممتلكاتهم

- عشرات الإصابات خلال قمع جيش الاحتلال فعاليات جماهيرية رفضًا للاستيطان والضم

- يافا: صلاة جمعة ومسيرة حاشدة رفضًا لنبش مقبرة الإسعاف الاسلامية

- ليفني: "الضم خطأ تاريخي"

- وفد أميركي في إسرائيل لبحث خرائط الضم

* "القدس":

- آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في 3 مستعمرات بالقدس المحتلة

- مسيرة حاشدة في خان يونس تنديدا بخطة الضم

- البرلمان البلجيكي يتوعد إسرائيل بعقوبات

- نداء وحملة فرنسية للتضامن مع مناطق الاغوار المهددة بالضم

- "التنفيذية": سياسة الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء استهتار بالقيم والأخلاق

- أكثر من 100 منظمة أميركية تحث بايدن على تبني سياسات متوازنة تجاه الإسرائيليين والفلسطينيين

- 207 إصابات بكورونا في محافظات الضفة

- قلق أممي من تدهور حقوق الإنسان بسبب الاحتلال

- الاحتلال يقصف أهدافا في قطاع غزة.. عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق بالضفة

- عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى وسط تشديد صحي وانتشار إسرائيلي

- يافا تنتفض بمسيرة حاشدة رفضًا لنبش مقبرة الإسعاف الإسلامية