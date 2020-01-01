26 منذ بداية العام.. خمسة وفيات منذ بداية الشهر بحوادث السير بغزة

غزة / سما /

قالت إدارة شرطة المرور والنجدة، انها تتابع وقوع عدد من الحوادث المرورية خلال الأيام الأخيرة أدت إلى وفاة خمسة مواطنين منذ مطلع شهر يونيو الجاري، كان آخرها حادث يوم الخميس، بوفاة أحد المواطنين على شارع الزهراء جنوب مدينة غزة في حادث سير ذاتي إثر فقدانه السيطرة على المركبة نتيجة السرعة المفرطة، ليصبح إجمالي الوفيات المُسجلة نتيجة حوادث المرور منذ مطلع العام الحالي 26 حالة وفاة بينهم 21 طفلاً.





واكدت إدارة شرطة المرور والنجدة انها تتخذ كل الإجراءات اللازمة للحدّ من الحوادث المرورية، التي كانت السرعة الزائدة السبب الرئيس في وقوعها، بالإضافة إلى أن بعض مرتكبي هذه الحوادث لا يحملون رخصة قيادة.



وقالت انها ستتخذ مزيداً من الإجراءات للحد من الحوادث المرورية، وندعو السائقين إلى الالتزام بقوانين السير، ومراعاة قواعد السلامة حفاظاً على أرواح المواطنين.