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الاحتلال يطلق النار على شابين بالقدس بزعم محاولتهما تنفيذ عملية طعن

السبت 27 يونيو 2020 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يطلق النار على شابين بالقدس بزعم محاولتهما تنفيذ عملية طعن


القدس المحتلة / سما /

 اعتقلت قوات الاحتلال صباح السبت، شابين على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

وذكرت القناة الإسرائيلية 13 أن شابين إصيبا بالرصاص وحالتهما طفيفة.

وزعمت وسائل إعلام عبرية أن أحد الشابين كان يحمل سكينًا.

وتضاربت الأنباء الإسرائيلية حول تنفيذ عملية طعن، فبينما ذكرت "القناة 13" أنّ الطعن أسفر عن إصابة إسرائيليين اثنين، ذكرت وسائل إعلام أخرى أن الشابين لم ينفذا العملية وأنهما "كانا ينويان تنفيذها"، بينما أصيب اثنان من حرس الحدود طفيفًا، أثناء محاولتهما السيطرة عليه.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجز قلنديا المؤدي للقدس، بعد الحادثة.

#الاحتلال #عملية طعن #القدس

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