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مصدر طبي يكشف سر إنقاذ حياة الفنانة رجاء الجداوي بعد 34 يوما من العزل

السبت 27 يونيو 2020 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر طبي يكشف سر إنقاذ حياة الفنانة رجاء الجداوي بعد 34 يوما من العزل


القاهرة / وكالات /

قال مصدر طبي، بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية، إن الحالة الصحية لرجاء الجداوي، مستقرة علي جهاز التنفس الصناعي الاختراقي.

وأشار المصدر وفقا لجريدة "اليوم السابع" المصرية، إلى أن جهاز التنفس تسبب في استقرار نسبة الأكسجين في الدم، بعد 34 يوم في العزل الصحي للفنانة رجاء الجداوي.

وأكد المصدر الطبي، أنها ما زالت بالعناية المركزة بمستشفى أبو خليفة، ومتواجدة على جهاز تنفس صناعي اختراقي، وهو عبارة عن أنبول متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة في 24 مايو الماضي، 3 مسحات تحاليل"pcr"، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثاني عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة والتي تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجته، إيجابية.

وتدهورت الحالة الصحية للفنانة الكبيرة واحتاجت إلى جهاز التنفس كما تم منحها أدوية لدعم جهاز التنفس الصناعي الخاصة بها.

المصدر: اليوم السابع

#رجاء الجداوي #فيروس كورونا #ممثلة

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