قوات الاحتلال تعتقل مقدسي من شعفاط وتداهم منازل المواطنين في الضفة

القدس المحتلة / سما /

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم السبت، حملة مداهمات وتفتيش بمنازل المواطنين، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين واعتقلت عدداً منهم في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، واقتادتهم إلى مراكز التحقيق الخاصة بها.

في مدينة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن يسار أبوسنينة من مخيم شعفاط شمال شرق القدس، واقتادته إلى جهات مجهولة.

واقتحمت قوات الاحتلال مدن وقرى متفرقة في الضفة الغربية، وداهمت منازل المواطنين فيها.

وحررت شرطه الاحتلال، مخالفه مقدارها 200 شيكل لعدم ارتداء كمامه للصحفي ناصر شتيه بخلال مسيره في على مدخل قريه حارس في سلفيت.