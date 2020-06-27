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أسعار الدواجن واللحوم والأسماك في أسواق غزة

السبت 27 يونيو 2020 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الدواجن واللحوم والأسماك في أسواق غزة


غزة / سما /

أسعار الأسماك والدواجن واللحوم الطازجة اليوم السبت 27/06/2020:

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أسعار اللحوم:

العجل: 36 شيكل

بتلو: 40 شيكل

الضاني: 45 – 50 شيكل

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أسعار الدواجن:

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أسعار طبق البيض:

 8 – 9 شيكل

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أسعار الدجاج:

1ك = 9 شيكل

صدر: 20 شيكل

شيش: 21 شيكل

فخد: 11 شيكل

دبوس: 12 شيكل

جناح: 8  شيكل

كبدة: 15 شيكل

أسعار الحبش:

1ك = 10 شيكل

صدر: 15 شيكل

فخد أنثى بظهر: 12 شيكل

فخد أنثى بدون ظهر: 14 شيكل

فخد ذكر بظهر: 9 شيكل

فخد ذكر بدون ظهر: 12 شيكل

جناح: 9  شيكل

رقاب حبش: 3 ب 10 شيكل

رقاب حبش ذكر: 7 شيكل

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أسعار الأسماك الطازجة:

—-

دنيس (برك): 1ك = 33 شيكل

مليطة: 1ك =  30 شيكل

سردينة مبرومة = 18 شيكل

فريدي: 1ك = 25 شيكل

سويسي: 1ك =  35 شيكل

غمبري: 1ك = 45 شيكل

#الدجاج #أسعار الدجاج

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