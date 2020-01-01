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مبعوث ترامب يصل إسرائيل قبل أيام من موعد الضم

السبت 27 يونيو 2020 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مبعوث ترامب يصل إسرائيل قبل أيام من موعد الضم


القدس المحتلة / سما /

وصل آفي بريكوفيتش، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس الجمعة إلى تل أبيب، قبل أيام من موعد الضم الإسرائيلي المتوقع لأجزاء من الضفة الغربية.

وقال بريكوفيتش في تغريدة باللغة العبرية عبر حسابه على "تويتر": "أنا سعيد لوجودي في إسرائيل".

ويرافق بريكوفيتش، في زيارته، عضو لجنة رسم الخرائط الإسرائيلية ـ الأمريكية سكوت فيث، بحسب ما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر بالبيت الأبيض قولها: إن "وصول الوفد إلى إسرائيل يشير أن الحكومة الأمريكية تريد تنفيذ وعدها لتل أبيب وتطبيق السيادة".

وأفادت بأن الوفد الأمريكي سيواصل المحادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه بيني غانتس، بشأن الخطوط العريضة المختلفة، واستئناف عمل لجنة رسم الخرائط.

وفي 28 يناير أعلن الرئيس دونالد ترامب "صفقة القرن" المزعومة التي تتضمن إقامة دويلة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل، والأغوار تحت سيطرة تل أبيب.

وتقضي الخطة التي نشرها البيت الأبيض في يناير الماضي بفرض سيادة إسرائيل على نحو 30% من الضفة الغربية المحتلة، بينها غور الأردن و132 مستوطنة، مقابل الموافقة على قيام "دولة" فلسطينية منزوعة السلاح.

#ترامب #امريكا #حماس #مخططات الضم

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