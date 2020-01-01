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رئيس المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا يتعرض لانتقادات بسبب تصريحات مؤيدة لإسرائيل

السبت 27 يونيو 2020 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا يتعرض لانتقادات بسبب تصريحات مؤيدة لإسرائيل


القدس المحتلة / سما /

واجه رئيس المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا سلسلة انتقادات الجمعة لإدلائه بتصريحات اعتُبرت مؤيدة لإسرائيل، في دولة متعلّقة إلى حدّ كبير بالقضية الفلسطينية.

وبدأ الجدل بعد نشر تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي لموغوينغ موغوينع ضمن لقاء عبر الفيديو نظمته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية وشارك فيه إلى جانب حاخام جنوب إفريقيا وارن غولدشتيان.

وقال القاضي الحنوب إفريقي "لا يمكنني القيام بشيء مغاير، بصفتي مسيحياً، سوى أن أحبّ وأن أصلّي لإسرائيل لأنني أعرف أنّ كراهيّتي أو كراهيّة أمّتي تجاه إسرائيل لا يمكن لها إلا أن تأتي بمحن خطيرة على أمّتي".

كما أنّه أعرب عن أسفه للدعم الذي توليه بلاده للفلسطينيين منذ انتهاء نظام الفصل العنصري في 1994.

وأعرب حزب المؤتمر الوطني الافريقي الحاكم عن "القلق البالغ" إزاء تصريحات موغوينع المؤيدة "لدولة الفصل العنصري الإسرائيلية".

كما دعا الحزب اليساري الراديكالي (اي اي اف) رئيس المحكمة الدستورية إلى التراجع عن تصريحاته، فيما تقدّمت المنظّمة غير الحكومية "آفريكا فور بالستياين" بشكوى بحقّه أمام مجلس القضاة.

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