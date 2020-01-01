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حالة الطقس : أسبوع حار جدا

السبت 27 يونيو 2020 08:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : أسبوع حار جدا


رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم السبت، صافياَ بوجه عام وحاراً الى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة: يكون الجو صافياَ بوجه عام ومعتدلا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الأحد، يكون الجو صافياَ بوجه عام وحاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وحاراً نسبياً إلى حار ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

اما يوم الثلاثاء، فيكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وحاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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