5 وفيات و400 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل 5 وفيات و400 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد الوفيات إلى 314، وعدد المصابين إلى 22800 مصابا.

ووصفت معطيات "الصحة الإسرائيلية"، الحالة الصحية لـ 46 مصابا بالخطيرة، بينهم 28 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما تبلغ عدد الحالات النشطة 5614 حالة، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 16872 بعد تسجيل 865 حالة تعاف جديدة.

وأظهرت المعطيات تسجيل 2135 إصابة جديدة منذ بداية الأسبوع وحتى مساء اليوم، ما يشكّل ضعف العدد المسجّل في شهر أيار/مايو الماضي تقريبا.