  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القسام يطلق صواريخ تجريبية تجاه البحر للمرة الخامسة خلال ساعات

الجمعة 26 يونيو 2020 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما/

كشفت  مصادر عبرية عن تنفيذ الذراع العسكري لحماس 5 عمليات إطلاق صواريخ تجريبية تجاه البحر منذ مساء أمس الخميس وحتى اللحظة.

وقالت المصادر إن حماس ما زالت تحسن من نوعيات قدراتها الصاروخية في إطار استعدادها لأي مواجهة مع إسرائيل.

وقالت ان عمليات الإطلاق جاءت بعد تهديدات الناطق باسم القسام أبو عبيدة لإسرائيل والذي توعد حكومة نتنياهو بعض أصابع الندم إن طبقت قرار الضم لأراضٍ بالضفة الغربية، معتبرا هذا القرار بمثابة إعلان حرب.

وبعد انتهاء مؤتمر أبو عبيدة أطلق عناصر من الذراع العسكري لحماس صواريخ تجاه البحر، وأفاد مراقبون بأن عمليات الإطلاق التجريبية ما هي إلا رسائل ضد إسرائيل وأطراف أخرى، بأنه إذا ما تم الاعتداء على الفلسطينيين وحقوقهم، وارتكاب حماقات بحقهم، فإن مسار الصواريخ قد يتغير من البحر إلى المدن الإسرائيلية.

الأكثر قراءة اليوم

امرأة في صفوف الحرس الملكي السعودي تثير جدلا (صورة)

نتنياهو يمرر رسالة الى الرئيس عباس عبر رئيس الموساد وهذا ما جاء فيها ..

السلطة الفلسطينية رفضت وساطة دولية لعقد أي لقاء مع الإسرائيليين

صحيفة إسرائيلية تزعم أن روسيا لديها أجندة سرية بشأن فلسطين... وموسكو ترد

ليفني :ضم اجزاء من الضفة "خطأ تاريخي" واسرائيل تخطت نقطة اللاعودة

رئيس الوزراء الباكستاني : شراكتنا مع أميركا "خطأ" وبن لادن "شهيد"

تقديرات أمنية إسرائيلية متناقضة حول رد الفلسطينيين على الضم

الأخبار الرئيسية

صواريخ

الاعلام العبري : صاروخان اطلقا من شمال قطاع غزة باتجاه منطقة النقب الغربي

وزيرة الصحة : تسجيل 75 إصابة جديدة بكورونا ترفع حصيلة اليوم إلى 207

حماس تكشف تفاصيل اجتماع مكتبها السياسي برئاسة هنية: الضم عدوان على شعبنا وعلامة فارقة بالصراع

تقرير: كوشنر نصح نتنياهو بالتمهل بشأن الضم خشية الإضرار بالعلاقات الإسرائيلية الخليجية

حماس : تهديد القسّام للاحتلال سيترجم واقعًا وجريمة الضم لن تمر