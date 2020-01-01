الاعلام العبري : صاروخان اطلقا من شمال قطاع غزة باتجاه منطقة النقب الغربي

غزة / سما /

ذكرت مصادر عبرية مساء الجمعة ان صاروخين اطلقا من قطاع غزة باتجاه النقب الغربي.

واضافت المصادر أن دوي أصوات صفارات الإنذار في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة جاء نتيجة سقوط صاروخ بالقرب من كلية سابير في بلدة اشدروت المحاذية لبيت حانون شمال شرق قطاع غزة. وقالت مصادر عسكرية اسرائيلة ان الصاروخ الثاني سقط داخل حدود قطاع غزة.

وقالت سائل اعلام اسرائيلية بأن القبة الحديدية لم تجرِ أي اعتراض للصاروخ، ويبدو أن الصاروخ أطلق على مناطق مفتوحة.

على صعيد متصل كشفت مصادر عبرية عن تنفيذ الذراع العسكري لحماس 5 عمليات إطلاق صواريخ تجريبية تجاه البحر منذ مساء أمس الخميس وحتى اللحظة.

وقالت المصادر إن حماس ما زالت تحسن من نوعيات قدراتها الصاروخية في إطار استعدادها لأي مواجهة مع إسرائيل.

واوضحت بأن عمليات الإطلاق جاءت بعد تهديدات الناطق باسم القسام أبو عبيدة لإسرائيل والذي توعد حكومة نتنياهو بعض أصابع الندم إن طبقت قرار الضم لأراضٍ بالضفة الغربية، معتبرا هذا القرار بمثابة إعلان حرب.

وبعد انتهاء مؤتمر أبو عبيدة أطلق عناصر من الذراع العسكري لحماس صواريخ تجاه البحر، وأفاد مراقبون بأن عمليات الإطلاق التجريبية ما هي إلا رسائل ضد إسرائيل وأطراف أخرى، بأنه إذا ما تم الاعتداء على الفلسطينيين وحقوقهم، وارتكاب حماقات بحقهم، فإن مسار الصواريخ قد يتغير من البحر إلى المدن الإسرائيلية.