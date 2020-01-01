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عكرمة صبري: الاحتلال يزيد من تصعيده للاستيلاء على المسجد الأقصى

الجمعة 26 يونيو 2020 09:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
عكرمة صبري: الاحتلال يزيد من تصعيده للاستيلاء على المسجد الأقصى


القدس المحتلة / سما /

حذر خطيب المسجد الأقصى، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في مدينة القدس عكرمة صبري، من أن استمرار الصمت وعدم كبح جماح الاحتلال الإسرائيلي سيزيد من تصعيده وتحقيق أطماعه في الاستيلاء على المسجد الأقصى وتحقيق مآربه بخطوات متسارعة.

 وقال صبري في بيان صحفي،: إنه "لا بد من لجم الاحتلال، ولا يكون ذلك إلا بالحراك الدبلوماسي والشعبي بشد الرحال إلى الأقصى رغم التضييق على المصليين".

وشدد على ضرورة شد المقدسيين الرحال والتواجد في ساحات الأقصى في كافة الأوقات، حتى يتمكنوا من حمايته من الاقتحامات اليومية.

وقال صبري: "لا بد من إعمار الأقصى بالصلاة فيه، وهذا ما نأمله دائمًا من المقدسيين الذين اعتادوا دائمًا أن يكونوا حماة للأقصى في جميع الظروف والأوقات".

وأشار إلى أن الاحتلال يُحرض ويُشجع المستوطنين المقتحمين للأقصى، ويحاول أن يُخْلي المسلمين من المسار الذي يتحرك فيه المستوطنون من باب المغاربة إلى جهة باب الرحمة، "وهي خطوة عدوانية خطيرة".

#عكرمة صبري #الاحتلال #المسجد الأقصى

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