غزة: شرطة المرور تُصدر تصريًحا بشأن الحوادث الأخيرة

غزة / سما /

أصدرت إدارة شرطة المرور والنجدة، تصريحًا صحفيًا، اليوم الجمعة، حول الحوادث المرورية الأخيرة، في قطاع غزة.



ووفق موقع وزارة الداخلية بغزة، فقد قال: "تتابع إدارة شرطة المرور والنجدة، وقوع عدد من الحوادث المرورية خلال الأيام الأخيرة أدت إلى وفاة خمسة مواطنين منذ مطلع شهر حزيران/ يونيو الجاري، كان آخرها حادث يوم أمس الخميس، بوفاة أحد المواطنين على شارع الزهراء جنوب مدينة غزة في حادث سير ذاتي إثر فقدانه السيطرة على المركبة نتيجة السرعة المفرطة، ليصبح إجمالي الوفيات المُسجلة نتيجة حوادث المرور منذ مطلع العام الحالي 26 حالة وفاة بينهم 21 طفلاً".



وأكدت أن إدارة شرطة المرور والنجدة تتخذ كل الإجراءات اللازمة للحدّ من الحوادث المرورية، التي كانت السرعة الزائدة السبب الرئيس في وقوعها، بالإضافة إلى أن بعض مرتكبي هذه الحوادث لا يحملون رخصة قيادة.



وأضافت: "وإزاء ذلك، فإن شرطة المرور ستتخذ مزيداً من الإجراءات للحد من الحوادث المرورية، وندعو السائقين إلى الالتزام بقوانين السير، ومراعاة قواعد السلامة حفاظاً على أرواح المواطنين".