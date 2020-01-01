السفير الديك يدين قرار الاحتلال منع مواطن غزي عالق من دخول الضفة

رام الله / سما /

أدان السفير أحمد الديك، إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على منع أحد ابناء شعبنا من قطاع غزة من الدخول الى الضفة الغربية، عبر معبر الكرامة، بعد أن وصل مع زملائه العالقين العائدين من جمهورية مصر العربية.

واعتبر الديك في بيان له، اليوم الجمعة، أن قرار الاحتلال يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، واتفاقيات جينيف ومبادئ حقوق الإنسان، التي تكفل للمواطن الحق في التنقل والحركة بحرية من والى وطنه.

وأكد أن القرار امتداد للمضايقات الاستفزازية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد شعبنا، وشكل من أشكال العقوبات الجماعية التي ترتقي لمستوى جرائم ضد الانسانية.

وشدد السفير الديك على أن الاحتلال هو السبب الحقيقي لوجود مشكلة العالقين ومعاناتهم طيلة أربعة أشهر، وهو يتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عدم تمكن دولة فلسطين من إجلاء رعاياها العالقين في وقت مبكر من انتشار فيروس "كورونا"، وما نتج عن ذلك من معاناة كبيرة لهم.