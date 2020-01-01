  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

الهند.. فشلا باغتصابها فأحرقاها!

الجمعة 26 يونيو 2020 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهند.. فشلا باغتصابها فأحرقاها!


نيودلهي /سما/

أقدم مراهقان في قرية بميتارا، ضمن تشاتاربور، في الهند على حرق فتاة حتى الموت، بعدما فشلا في اغتصابها.

وحاول شابان اغتصاب الفتاة البالغة من العمر 14 عاما، وكانت ترعى الأغنام بالقرب من منزلها، إلا أنها أبدت شجاعة وقاومتهما، مما دفعهما لإحراقها حتى الموت.

ونقلت الفتاة إلى المستشفى وهي تعاني من نسبة حروق شديدة وصلت إلى 80% من جسدها، وقبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة أخبرت الشرطة عن هوية مهاجميها.

ويبلغ أحد المتهمين من العمر 14 عاما، والآخر 22 عاما، وقد فرا من مكان الحادث تاركين الفتاة وهي تحترق، لتعثر عليها أسرتها لاحقا وتنقلها إلى المستشفى في رايبور، حيث فشل الطاقم الطبي في إنقاذها.

RT

#الهند #اغتصاب فتاة #حرق #منوعات #غرائب

الأكثر قراءة اليوم

امرأة في صفوف الحرس الملكي السعودي تثير جدلا (صورة)

نتنياهو يمرر رسالة الى الرئيس عباس عبر رئيس الموساد وهذا ما جاء فيها ..

السلطة الفلسطينية رفضت وساطة دولية لعقد أي لقاء مع الإسرائيليين

صحيفة إسرائيلية تزعم أن روسيا لديها أجندة سرية بشأن فلسطين... وموسكو ترد

ليفني :ضم اجزاء من الضفة "خطأ تاريخي" واسرائيل تخطت نقطة اللاعودة

رئيس الوزراء الباكستاني : شراكتنا مع أميركا "خطأ" وبن لادن "شهيد"

تقديرات أمنية إسرائيلية متناقضة حول رد الفلسطينيين على الضم

الأخبار الرئيسية

حماس تكشف تفاصيل اجتماع مكتبها السياسي برئاسة هنية: الضم عدوان على شعبنا وعلامة فارقة بالصراع

تقرير: كوشنر نصح نتنياهو بالتمهل بشأن الضم خشية الإضرار بالعلاقات الإسرائيلية الخليجية

حماس : تهديد القسّام للاحتلال سيترجم واقعًا وجريمة الضم لن تمر

قناة عبرية تزعم: أزمة حادة داخل أروقة القيادة الفلسطينية بسبب الضم

الصحة: 9 اصابات بكورونا بحالة الخطر في بيت لحم والخليل