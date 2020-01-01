اعتقال نشطاء من اليسار الإسرائيلي خلال تظاهرة ضد نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، ثلاثة على الأقل من نشطاء اليسار الإسرائيلي، خلال تظاهرة ضد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة تل أبيب.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن المتظاهرين وعم ممن يعرفون بنشطاء حركة "الرايات السوداء" نظموا التظاهرة أمام منزل بنيامين نتنياهو في القدس، وأغلقوا الشارع المؤدي إليه.

وخلال التظاهرة جرت احتكاكات مع الشرطة الإسرائيلية التي اعتقلت 3 منهم.

وتنظم هذه الحركة بشكل شبه أسبوعي تظاهرات مماثلة تطالب نتنياهو بالاستقالة من منصبه في ظل الاتهامات الموجهة إليه.