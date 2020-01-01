  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

اعتقال نشطاء من اليسار الإسرائيلي خلال تظاهرة ضد نتنياهو

الجمعة 26 يونيو 2020 07:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال نشطاء من اليسار الإسرائيلي خلال تظاهرة ضد نتنياهو


القدس المحتلة / سما /

 اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، ثلاثة على الأقل من نشطاء اليسار الإسرائيلي، خلال تظاهرة ضد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة تل أبيب.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن المتظاهرين وعم ممن يعرفون بنشطاء حركة "الرايات السوداء" نظموا التظاهرة أمام منزل بنيامين نتنياهو في القدس، وأغلقوا الشارع المؤدي إليه.

وخلال التظاهرة جرت احتكاكات مع الشرطة الإسرائيلية التي اعتقلت 3 منهم.

وتنظم هذه الحركة بشكل شبه أسبوعي تظاهرات مماثلة تطالب نتنياهو بالاستقالة من منصبه في ظل الاتهامات الموجهة إليه.

#الشرطة الاسرائيلية #نتنياهو #اليسار الإسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

امرأة في صفوف الحرس الملكي السعودي تثير جدلا (صورة)

نتنياهو يمرر رسالة الى الرئيس عباس عبر رئيس الموساد وهذا ما جاء فيها ..

السلطة الفلسطينية رفضت وساطة دولية لعقد أي لقاء مع الإسرائيليين

صحيفة إسرائيلية تزعم أن روسيا لديها أجندة سرية بشأن فلسطين... وموسكو ترد

ليفني :ضم اجزاء من الضفة "خطأ تاريخي" واسرائيل تخطت نقطة اللاعودة

رئيس الوزراء الباكستاني : شراكتنا مع أميركا "خطأ" وبن لادن "شهيد"

تقديرات أمنية إسرائيلية متناقضة حول رد الفلسطينيين على الضم

الأخبار الرئيسية

حماس تكشف تفاصيل اجتماع مكتبها السياسي برئاسة هنية: الضم عدوان على شعبنا وعلامة فارقة بالصراع

تقرير: كوشنر نصح نتنياهو بالتمهل بشأن الضم خشية الإضرار بالعلاقات الإسرائيلية الخليجية

حماس : تهديد القسّام للاحتلال سيترجم واقعًا وجريمة الضم لن تمر

قناة عبرية تزعم: أزمة حادة داخل أروقة القيادة الفلسطينية بسبب الضم

الصحة: 9 اصابات بكورونا بحالة الخطر في بيت لحم والخليل