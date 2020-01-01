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"كاحول لافان" تبحث مسألة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة

الجمعة 26 يونيو 2020 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كاحول لافان" تبحث مسألة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة


القدس المحتلة / سما /

عقدت كتلة "كاحول لافان" البرلمانية في اسرائيل اليوم جلسة لها لبحث مسالة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. بحسب ما ذكر موقع "مكان" الاسرائيلي.

وبالمقابل تظاهر نشطاء من حركة "السلام الان" اليسارية مطالبين رئيس الحزب بيني غانتس بمعارضة الضم حتى بثمن حل الحكومة. ودعا المتظاهرون غانتس الى الاجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس واستئناف المفاوضات السلمية معتبرين ان الجمهور في إسرائيل ضد الضم الأحادي الجانب.

هذا ومن المقرر ان يصل الى اسرائيل نهاية الأسبوع الحالي المبعوث الأمريكي الخاص افي بيركوفيتش وسفير الولايات المتحدة في اسرائيل ديفيد فريدمان لدفع خطة السلام للرئيس دونالد ترامب الى الامام.

#كاحول لافان #مخططات الضم #اسرائيل

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