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وزارة الثقافة تنعي الأديب فاروق مواسي

الجمعة 26 يونيو 2020 07:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الثقافة تنعي الأديب فاروق مواسي


رام الله / سما /

 نعت وزارة الثقافة، الأديب الأستاذ الدكتور فاروق مواسي الذي وافته المنية اليوم الجمعة، عن عمر يناهز (79 عاما)، في مدينة باقة الغربية، داخل أراضي عام 48.

ولد الراحل مواسي عام 1941 في باقة الغربية، وترك إرثا كبيرا من الأعمال الشعرية والنقدية والتربوية والأكاديمية، وكُتِبَ عنه الكثير من الدراسات والأبحاث والرسائل الأكاديمية.

وقال وزير الثقافة عاطف أبو سيف، في بيان النعي، إن الثقافة العربية وخاصة الفلسطينية، فقدت علما من أعلامها، حيث أسهم الراحل الكبير في الحفاظ على دور الثقافة العربية الفلسطينية بشكل خاص في المثلث والجليل الفلسطيني، وله إسهاماته الكثيرة في حركة النقد الأدبية العربية، وله دوره في إثراء حقول الثقافة في مستوياتها كافة.، متقدما من عائلته ورفاق دربه والمثقفين الفلسطينيين بأحر التعازي لرحيل البرفسور فاروق مواسي.

#وزارة الثقافة #فاروق مواسي

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