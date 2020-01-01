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الأردن: 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 26 يونيو 2020 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا


عمان /سما/

 سجل الأردن، اليوم الجمعة، 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 5 منها محليّة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 1104، وفق موجز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وأوضح الموجز أن الحالات الداخلية، هي 5 حالات مخالِطة لمصابين سابقين في عمّان، بينما توزعت الحالات الأخرى على حالتين لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر (5 من السعوديّة، 2 من الكويت، 1 من السودان، 2 من الباكستان، و1 من أرمينيا)، وحالتان لسائقي شاحنات، قادمَين عبر حدود العمري، أحدهما أردني، والآخر من جنسيّة أخرى.

كما أُعلن شفاء 33 مصابا، جميعها في مستشفى الأمير حمزة، حيث تم إجراء 7322 فحصاً مخبريّاً اليوم.

#الاردن #فيروس كورونا #اصابات

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