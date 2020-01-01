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اليابان تساهم بمبلغ 289،319 ألف دولار أمريكي للأونروا في الأردن

الجمعة 26 يونيو 2020 07:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليابان تساهم بمبلغ 289،319 ألف دولار أمريكي للأونروا في الأردن


عمان /سما/

 قدمت حكومة اليابان مساهمة بمبلغ 289،319 دولار أمريكي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) في الأردن، وذلك لدعم استجابة الوكالة لوباء فيروس كورونا (كوفيد 19).

وتأتي هذه المساهمة كجزء من المساهمة الأكبر التي قدمتها اليابان بمبلغ 1،545،454 دولار أمريكي، لتمكين الوكالة من تعزيز استجابتها الوبائية الحيوية في مناطق عملياتها الخمسة.

وقال سفير دولة اليابان في الأردن ياناغي هيديناو "آمل بشدة أن يسهم هذا الدعم في تمكين الأونروا في الأردن من السيطرة على انتشار فايروس كورونا بين لاجئي فلسطين، من خلال توفير معدات السلامة الشخصية".

وتابع أن "هذه المساهمة السريعة تظهر التزام اليابان المستمر بدعم لاجئي فلسطين، والتي عبر عنها وزير الدولة سوزوكي كيسوكي في مناسبات مختلفة، وكان آخرها في مؤتمر التعهدات الوزارية للأونروا الذي عقد قبل أيام".

بدوره، قال مدير عمليات "الأونروا" في الأردن محمد آدار إن هذه المساهمة ستمكن الوكالة من مواصلة تقديم خدماتها في القطاع الصحي خلال فترة وباء كورونا، لحماية صحة وسلامة لاجئي فلسطين.

#اليابان #الاونروا #الاردن

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