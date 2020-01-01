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أكاديمي يحذر .. سد النهضة الاثيوبي سيدمر شواطىء غزة خلال 5 سنوات

الجمعة 26 يونيو 2020 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكاديمي يحذر .. سد النهضة الاثيوبي سيدمر شواطىء غزة خلال 5 سنوات


غزة / سما/

 حذر الأكاديمي والخبير الانشائي الدكتور مهندس زاهر كحيل من ان سد النهضة الاثيوبي سيدمر شواطىء غزة خلال الخمس السنوات القادمة.

وبحسب صحيفة القدس المحلية، قال البرفسور كحيل: لابد ان نكون شركاء في محاربة ما تقوم به اثيوبيا، اذا ذهب النيل، جفت مصر، للابد بل وسنخسر شاطئ بحر فلسطين وخاصة غزة.

وأضاف كحيل وهو اول رئيس لجامعة فلسطين: علميا تدفع مياه النيل التيارات الجنوبية الشرقية من البحر المتوسط، وتدفع 450 الف متر مكعب من الرمال سنويا ( من حسابات هندسية اجريتها بنفسي ومتاحة لمن يريد ) اصلها من امام السد العالي، وتستقر على شواطىء فلسطين لتعوض انجراف الرمال الى لبنان.

كما حذر كحيل من ان هذا السد يؤثر ايضا على التوازن البيئي والثروة السمكية ويزيد التلوث في البحر المتوسط.

واختتم تصريحه قائلا: لذا فنحن كفلسطينيين يهمنا النيل من منظور قومي عربي ومن منظور فلسطيني ونؤكد على حق مصر في مقدراتها، ونستغرب موقف رئيس اثيوبيا تجاه السودان ومصر.

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