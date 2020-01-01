دويك: تعرضنا لاعتدائين بالقنابل والأمن لم يوفر لنا الحماية

رام الله / سما /

قال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، عزيز دويك، إن منزل العائلة تعرض لاعتداء بالقنابل فجر اليوم، وهي المرة الثانية خلال أيام حيث تعرض المنزل لإلقاء قنبلة يدوية قبل 4 أيام.

وأضاف دويك خلال حديثٍ لشبكة "قدس" أنهم تقدموا بشكوى للشرطة منذ أيام، كما تقدموا بشكوى للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وبدورهم وعدوا بمتابعة القضية مع مدير الشرطة في الخليل.

وأكد دويك بأنه لم يحصل شيء من أجل حماية العائلة حيث تكرر الاعتداء فجر اليوم بصورة أعنف من الاعتداء السابق قبل أيام على منزلهم في الخليل.

ونفى رئيس المجلس التشريعي ما يشاع عن أن العائلة رفضت التعاون مع الأمن الفلسطيني، مؤكدًا على تواصلهم باستمرار مع الأمن وتزويدهم بتسجيلات الكاميرات منذ اليوم الأول للاعتداء وأسماء الأشخاص الذين يقفون وراء الحادث.

وشدّد دويك على أن الأمن لم يوقف أحدًا على خلفية الاعتداء، ولم يوفر الحماية للمنزل، متسائلا عن سبب توفير الحماية لأشخاص يتعرضون للخطر فيما يُترك آخرون دون حماية.

وأردف دويك: "ما نتعرض له جريمة، والتقصير واضح تشهد عليه منظمات حقوق الإنسان، ورسالتي أن هذه قضية أمن مواطن يتعرض لابتزاز".