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إصابات بينها ضابط شرطة طعنًا في غلاسكو بإسكتلندا

الجمعة 26 يونيو 2020 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بينها ضابط شرطة طعنًا في غلاسكو بإسكتلندا


لندن /سما/

تعرّض شرطي للطعن، وأُصيب عدد من الأشخاص بجروح في جريمة طعن، اليوم الجمعة، في أحد فنادق مدينة غلاسكو بإسكتلندا، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن الشرطي أُصيب في "حادثة خطيرة"، دفعت السلطات لفرض طوق أمني وسط غلاسكو.

وقال اتحاد الشرطة الإسكتلندية: "نحن على علم بالتقارير التي تحدّثت عن تعرّض شرطي للطعن في حادثة وسط مدينة غلاسكو".

وأفاد شهود عيان بأن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح في الحادثة، بحسب "فرانس برس".

ونشرت الشرطة الإسكتلندية عناصر مسلحة في الفندق ومحيطه، إثر ورود أنباء غير مؤكدة عن "حادث طعن كبير"، أصيب فيه العديد من الناس، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان قولهم إنهم رأو أشخاصًا ملطخين بالدماء، نقلتهم فرق المسعفين من فندق "بارك".

كما أظهرت لقطات مصورة، انتشرت على مواقع التواصل، ضباطًا يركضون في شارع "جورج" عقب الحادثة، بحسب المصدر ذاته.

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