ماليزيا تؤكد رفضها لخطط إسرائيل ضم أراض فلسطينية

كوالالمبور /سما/

اكد رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين خلال انعقاد القمة 36 لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) اليوم الجمعة، ادانة بلاده ورفضها لخطط إسرائيل ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية.

وأثار رئيس الوزراء الماليزي في انعقاد القمة، قضية فلسطين، معبراً عن تعاطف ماليزيا وبالغ اهتمامها بمصير الشعب الفلسطيني الذي يعاني من شدة مستمرة بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدا وقوف ماليزيا الى جانب الشعب الفلسطيني في التنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته، داعياً المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تعجيل اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الخطط.

ووصف رئيس الوزراء الماليزي خلال القمة المنعقدة افتراضياً لأول مرة وسط انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بأنها خطوة غير قانونية وأحادية الجانب التي تثير شكاً في شأن التزام إسرائيل بالتوصل إلى حل سلمي عبر المفاوضات مع الفلسطينيين، مشدداً على أنها قد تقوض أي جهود لإيجاد حلول السلام التي يتم التفاوض عليها دولياً بمعنى حل الدولتين.