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الاردن.. دعوات لمسيرات غدا نصرة للقضية الفلسطينية

الجمعة 26 يونيو 2020 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاردن.. دعوات لمسيرات غدا نصرة للقضية الفلسطينية


عمان /سما/

في إطار الدعوة التي وجّهتها بعض القوى السياسية والشعبية لتنظيم فعاليات لنصرة الموقف الأردني بقيادة الملك عبد الله الثاني الداعم للقضية الفلسطينية يوم غدٍ السبت؛ أكّد وزير الداخلية الاردني سلامة حمّاد، أهميّة الالتزام بمتطلبات الصحّة والسلامة العامة، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة التي حدّدتها وزارة الصحّة.

ونوّه حمّاد في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنيّة (بترا) اليوم الجمعة، إلى أنّ الجهات الحكومية المختصّة ستتولى متابعة الفعاليات الشعبيّة بهدف الحفاظ على سلامة المشاركين فيها وضمان اتباعهم الإجراءات الوقائية اللازمة.

بدوره، دعا وزير الصحّة الاردني الدكتور سعد جابر المشاركين في الفعاليّة إلى اتّباع الإجراءات اللازمة المتمثلة بالتباعد الجسدي، وترك مسافات أمان بين المشاركين وارتداء الكمامات وغيرها من الإجراءات. وشدّد جابر على ضرورة الالتزام بالضوابط والتحلّي بروح المسؤوليّة في ظل استمرار خطر وباء كورونا، محذّراً من أيّ ممارسات قد تسهم في نقل الوباء لا قدّر الله.

#الاردن #مسيرات #القضية الفلسطينية

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