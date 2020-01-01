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وزير الدفاع المصري يطالب الجيش بالاستعداد القتالي لمواجهة كافة التحديات

الجمعة 26 يونيو 2020 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الدفاع المصري يطالب الجيش بالاستعداد القتالي لمواجهة كافة التحديات


القاهرة /سما/

طالب وزير الدفاع المصري محمد زكي، قوات الجيش بضرورة المحافظة على أعلى درجات الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة لحماية ركائز الأمن القومي المصري.

وقال وزير الدفاع المصري خلال الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية إن: "القوات المسلحة المصرية ستبقى دائما سندا لقضايا أمتها العربية والإسلامية، مشيرا إلى ضرورة المحافظة على أعلى درجات الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة لحماية ركائز الأمن القومي المصري".

وأشار وزير الدفاع المصري إلى: "حرص القوات المسلحة المصرية على مواكبة التطور في نظم إعداد وتأهيل القادة والضباط  ووضع الأسس والبرامج العلمية التي تعظم إمكاناتها المادية والبشرية استنادا لعقول تتسلح بالعلم والمعرفة والعمل الجاد والاستعداد الدائم لحماية أمن الوطن وصون مقدساته".

ونوه بأن القوات المسلحة المصرية: "تعد اليوم قوات عصرية حديثة تحتل مكانة مرموقة بين جيوش العالم، بما تمتلكه من أسباب القوة الأمنية والإمكانات البشرية المدربة والتسليح المتطور ما يمكنها من الوفاء بمسئولياتها ومهامها التاريخية للحفاظ  على أمن الوطن وصون مقدراته".

#الجيش المصري #مصر

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