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العراق يسجل ارتفاعا جديدا بوفيات كورونا الأعلى منذ انتشار الفيروس في البلاد

الجمعة 26 يونيو 2020 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
العراق يسجل ارتفاعا جديدا بوفيات كورونا الأعلى منذ انتشار الفيروس في البلاد


بغداد /سما/

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، 122 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهو الرقم الأعلى منذ ظهور الفيروس في العراق.

ووصل عدد الوفيات في العراق حتى الآن، إلى وفاة1559، وهو في تصاعد مستمر في الأسبوعين الأخيرين.

وسجلت الوزارة 2054 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع المصابين 41193 مصابا.

وفحصت الوزارة اليوم الجمعة، 11920 نموذجا في كافة المختبرات المختصة، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 500723.

وبلغت حالات الشفاء حتى الآن 18859 حالة، بعد أن أضيفت 808 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الخميس، تسجيل 2437 إصابة و107 حالة وفاة بفيروس كورونا.

#العراق #فيروس كورونا

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