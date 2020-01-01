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جورجينا لصديقها رونالدو: هذا ما أحبه أكثر منك

الجمعة 26 يونيو 2020 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
جورجينا لصديقها رونالدو: هذا ما أحبه أكثر منك


وكالات / سما /

​شاركت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز متابعيها عبر تطبيق "إنستغرام" صورة مع صديقها، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهما يستجمان تحت أشعة الشمس على متن ياخت.

وعلقت جورجينا على المنشور: "الشيء الوحيد الذي أحبه أكثر منك، هو نحن".

وقاد رونالدو، البالغ من العمر 35 عاما، فريقه يوفنتوس للفوز على مضيفه بولونيا (2-0)، يوم الاثنين الماضي، وذلك ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإيطالي.

وأحرز الدون رونالدو الهدف الأول "للسيدة العجوز" من ضربة جزاء، ليرفع رصيده إلى 22 هدفا، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي "الكالتشيو" بفارق 5 أهداف خلف المتصدر شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو.

#رونالدو #جورجينا رودريغيز
مؤتمر 5

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