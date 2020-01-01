قناة عبرية تزعم: أزمة حادة داخل أروقة القيادة الفلسطينية بسبب الضم

القدس المحتلة / سما /

زعمت قناة 12 الإسرائيلية، اندلاع أزمة حادة بشأن تطبيق السيادة الإسرائيلية داخل أروقة القيادة الفلسطينية، وذلك بعد سلسلة طويلة من اجتماعات قيادة حركة فتح على أثر ماراثون البيانات العامة التي لا تعد ولا تحصى، على اثرها أمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الليلة رئيس الوزراء محمد اشتيه بالتوقف الكامل عن التدخل في الشؤون السياسية.

وبحسب القناة العبرية، طالب الرئيس عباس، اشتيه الذي حاول مؤخراً أن يبرز كزعيم معارض للضم، بالتركيز على توفير الخدمات للسكان فقط.

كما غضب عباس من أن اشتيه لم ينسق معه بعض تصريحاته الأخيرة، بما في ذلك إعلانه أن الرد الفوري على الضم سيكون إعلان استقلال فلسطيني، واعتماد دستور وإنشاء مجلس دستوري.

وقد رفضت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هذه المقترحات، بالإضافة إلى أن محمود عباس كان غاضبا من رفض اشتيه الذي كان يرفض رفضا صريحا مقترحات الوسطاء الأوروبيين الذين عرضوا طرقا لتجديد المساعدة المالية الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية.