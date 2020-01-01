قوات الاحتلال تمنع صلاة الجمعة في أراضي حارس

سلفيت /سما/

أفادت وكالة الأنباء الرسمية اليوم اجمعة، أن قوات الاحتلال منعت العشرات من أهالي بلدة حارس غرب سلفيت، من إقامة صلاة الجمعة في أراضيهم المهددة بالمصادرة.

وكانت قوات الاحتلال، أغلقت من الصباح، مداخل القرية وأقامت حاجزاً عسكرياً على المدخل الغربي لها، ومنعت وصول نشطاء هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وفعاليات محافظة سلفيت الذين وصلوا حارس لمساندة أهاليها في وجه ما تتعرض له من اعتداءات واستيطان، خاصة منطقة خربة أبو العلا.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، أن المشاركين أقاموا صلاة الجمعة على المدخل الغربي للبلدة بالقرب من الحاجز العسكري.

يُشار إلى أن أهالي حارس وبمساندة هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وحركة فتح وفعاليات محافظة سلفيت، يقيمون الصلاة في أراضي البلدة المهددة بالاستيلاء عليها للأسبوع الخامس على التوالي.