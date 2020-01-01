إصابة شاب من قلقيلية جراء اعتداء المستوطنين

قلقيلية / سما /

أصيب الشاب محمد عبد الحفيظ زعرور (28 عاماً) من قرية صير شرق قلقيلية برضوض جراء اعتداء للمستوطنين على سيارته قرب مفرق قرية دوما جنوب نابلس.

وذكرت مصادر محلية، أن المستوطنين ألقوا الحجارة على المركبة التي كان يقودها، واخترق الحجر زجاج المركبة واستقر بداخلها.

يشار إلى أن المستوطنين وعصابة "تدفيع الثمن"، يمارسون أعمالاً إرهابية على الطرقات، ولا يتم ملاحقتهم من قبل جيش الاحتلال.

والشهيدة عائشة الرابي من بلدة بديا في سلفيت، كانت ضحية حجارة مستوطنين ألقيت على المركبة التي كان يقودها زوجها مع طفلتها واستشهدت على الفور قرب حاجز زعترة جنوب نابلس، قبل أكثر من عام.