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"التعليم العالي" تصدر تعميماً هاماً لطلبة الطب في الجامعات الأردنية

الجمعة 26 يونيو 2020 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" تصدر تعميماً هاماً لطلبة الطب في الجامعات الأردنية


رام الله / سما /

 أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، تعميماً هاماً للطلبة الفلسطينيين الملتحقين في تخصصي الطب البشري وطب الأسنان في الجامعات الأردنية.

وطالبت الوزارة الطلبة الراغبين بالعودة الى جامعاتهم بضرورة الإسراع بتزويد الوزارة بالمعلومات التالية: الاسم الرباعي باللغتين العربية والإنجليزية حسب جواز السفر، صورة عن جواز السفر، مكان الإقامة الحالي، رقم الهاتف والمحمول الخاص بالطالب، آلية العودة التي يرغب بها الطالب، درجة الفندق التي يرغب بها الطالب لقضاء فترة الحجر الصحي (ثالثة/رابعة/خامسة)، شهادة فحص حديثة تثبت عدم اصابته بفيروس كورونا ولم يمض على إصدارها أكثر من (72) ساعة. وذلك من خلال البريد الالكتروني التالي info.scholar@mohe.pna.ps وحتى صباح يوم الأحد الموافق 28/6/2020 عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، لتتمكن الوزارة من التواصل مع الجهات المختصة في المملكة الأردنية لإجراء اللازم لضمان عودتهم لجامعاتهم، في إطار توجهات الجانب الأردني بإعادة الطلبة في تخصصات الطب البشري وطب الأسنان إلى جامعاتهم.

وأوضحت الوزارة أن الطلبة الراغبين بالعودة لجامعاتهم في الأردن سيخضعون لفترة حجر صحي في فنادق البحر الميت لمدة ثمانية أيام، وستكون على حساب الطالب.

#التعليم العالي #الطلبة الفلسطينيين #الجامعات الاردنية

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