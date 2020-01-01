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غزة: فحص 54 عينة مشتبه بها ولا اصابات جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 26 يونيو 2020 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: فحص 54 عينة مشتبه بها ولا اصابات جديدة بفيروس كورونا


غزة / سما /

اعلنت وزارة الصحة في غزة ان المختبر المركزي فيها اجرى خلال الساعات الارع وعشرين الماضية اختبارا ل ٥٤ عينة مشتبهة وكانت جميعا سلبية ولم يتم تسجيل اية اصابات جديدة بكورونا.

واوضحت في بيانها اليومي ان عدد العينات التي جرى اختبارها منذ بداية مارس وصل الى ١٢٤٧٧ عينة جميعها سلبية باستثناء ٧٢ عينة ، توفيت واحدة منها وشفيت ٥٦ فيما لا تزال ١٥ حالة تتلقى العلاج في مشفى الصداقة التركي جنوب مدينة غزة.

واكدت انها تتابع الحالة الصحية ل ٢٩٣ موزعين على اربعة مراكز للحجر الصحي وهم بحالة صحية مطمئنة ولم تظهر عليهم اية اعراض.

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا

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