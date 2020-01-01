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الصحة: 9 اصابات بكورونا بحالة الخطر في بيت لحم والخليل

الجمعة 26 يونيو 2020 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: 9 اصابات بكورونا بحالة الخطر في بيت لحم والخليل


رام الله / سما /

 قال المتحدث باسم وزارة الصحة د. كمال الشخرة أن عدد الحالات الخطرة في فلسطين جراء فايروس كورونا بلغ لغاية اعداد هذا التقرير 9 حالات في كل من الخليل وبيت لحم.

وأوضح أن الحالات الخطرة تتوزع على النحو التالي: 5 حالات في العناية المكثفة في الخليل، منها 4 حالات موصولة بالأكسجين بسبب صعوبة التنفس، وحالة حرجة مشبوكة بجهاز التنفس الاصطناعي، اضافة لـ 3 حالات في العناية المتوسطة دون وصلها بالاكسجين، إضافة لحالة خطرة في محافظة بيت لحم موصولة بالأكسجين.

وأكد أن الأعراض الصعبة التي تظهر على المرضى تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وضيق شديد في التنفس وعدم القدرة على الحركة، وارتفاع كبير في سرعة نبضات القلب وبشكل حاد وتوقع الشخرة ارتفاع أعداد الاصابات الخطرة في فلسطين بسبب ارتفاع أعداد الإصابات يوما بعد آخر.

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #الخليل #كورونا في فلسطين

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