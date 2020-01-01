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ليفني :ضم اجزاء من الضفة "خطأ تاريخي" واسرائيل تخطت نقطة اللاعودة

الجمعة 26 يونيو 2020 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليفني :ضم اجزاء من الضفة "خطأ تاريخي" واسرائيل تخطت نقطة اللاعودة


القدس المحتلة / سما /

 وصفت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، اعتزام إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية بأنه "خطأ تاريخيا".

وفي حوار مع شبكة "CNN" قالت ليفني بهذا الشأن: "اعتقد أن ضم نحو 30% من الضفة الغربية يعني الاستغناء عن السلام المأمول مستقبلا، واعتقد أن هذا ضد المصالح الإسرائيلية".

وأعربت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة عن إيمانها "بفكرة حل الدولتين والتعايش جنبا إلى جنب بسلام وأمن، وبأن القيام بهذه الخطوات أحادية الجانب (الضم) يعني بالحقيقة أن إسرائيل ستتجاوز وتتخطى نقطة اللاعودة، وهذا أمر ليس فقط لإسرائيل وبل وللفلسطينيين يعتبر خطأ تاريخيا ضخما".

#ليفني #مخططات الضم #اسرائيل #الضفة

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