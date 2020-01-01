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وزيرة الصحة : تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الجمعة 26 يونيو 2020 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"


رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأوضحت الكيلة، في بيان صحفي، أن الإصابات الجديدة جاءت كالتالي: 94 في محافظة الخليل، و6 بمحافظة رام الله والبيرة، و2 بمحافظة القدس، و2 بمحافظة جنين، و2 بمحافظة أريحا، و5 بمحافظة نابلس، و1 بمحافظة طولكرم، و19 بمحافظة بيت لحم، و1 بمحافظة سلفيت.

وأضافت أن من بين الإصابات: 11 حالة للقادمين من جمهورية مصر العربية يوم أمس عبر معبر الكرامة (3 محافظة الخليل، 2 محافظة أريحا، 2 محافظة جنين، 1 نابلس، 1 رام الله والبيرة، 1 سلفيت، 1 بيت لحم)

وأشارت الكيلة إلى أن مجمل الإصابات بالفيروس في فلسطين بلغ 1720، فيما بلغت حالات التعافي 620، والوفيات 5، والحالات النشطة 1095.

#وزيرة الصحة #فيروس كورونا #اصابات

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