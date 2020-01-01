  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

البرلمان البلجيكي يعتمد قرارا يدعو لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل في حال الضم

الجمعة 26 يونيو 2020 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البرلمان البلجيكي يعتمد قرارا يدعو لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل في حال الضم


رام الله / سما /

صوت البرلمان الفيدرالي البلجيكي، فجر اليوم الجمعة، في جلسة كاملة، على مشروع قرار يطالب الحكومة البلجيكية بإدانة أي قرار تتخذه إسرئيل بضم أراض فلسطينية واتخاذ "إجراءات معاكسة" لهذا "الضم المخالف للقانون الدولي".

وصوت لصالح القرار، الذي قدمته مجموعة الخضر، 100 نائب من أصل 150، ولم يصوت ضده أحد، فيما امتنع 39 نائبا عن التصويت.

وكان النائب سيمون موتكان من مجموعة الخضر قد قدم مشروع القرار في جلستين سابقتين للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفيدرالي، وقد حاز مشروع القرار حينها على موافقة اللجنة وتم عرضه على البرلمان في جلسة كاملة، حيث تم مناقشته من جميع الكتل السياسية بحضور وزير الخارجية البلجيكي فيليب غوفان.

واعتبر رئيس بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ السفير عبدالرحيم الفرا، تصويت البرلمان الفيدرالي البلجيكي، بأغلبية كبيرة، على مثل هذا القرار خطوة هامة تجسد رفض السلطة التشريعية في بلجيكا لكل إجراءات الاحتلال وسياساته، مقدما الشكر لكافة الكتل والنواب الذين دعموا هذا القرار.

#مخططات الضم #اسرائيل #بلجيكا

الأكثر قراءة اليوم

التنمية الاجتماعية تنشر رابط فحص 100 دولار المنحة القطرية للاسر الفقيرة في غزة

لقاء بين غانتس وقيادة الشاباك والموساد وعملية الضم سيتم تنفيذها في هذا الموعد..

موقع امريكي يكشف: قطر أبلغت إسرائيل عزمها قطع الأموال عن غزة..

جندي في جيش النظام السوري يطلب يد ابنة بشار الأسد للزواج… ما مصيره؟ – (فيديو)

فيديو.. جريمة تهز مصر.. عراقي يتخلص من زوجته بطريقة لا تصدق!

القناة 13 تكشف: رئيس الموساد التقى الملك عبد الله وسلمه رسالة من نتنياهو

كتائب القسام : المقاومة تعتبر قرار الضم إعلان حرب على شعبنا ولن تقف مكتوفة الأيدي

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية: السلطة الفلسطينية رفضت وساطة دولية لعقد أي لقاء مع الإسرائيليين

تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الخليل ورام الله

غانتس يعلق على تصريحات "ابو عبيدة": أذكر قادة حماس أنهم سيكونون أول من يدفع ثمن أي عدوان

مصدر امريكي: جلسة المباحثات الامريكية انتهت دون قرار بشأن الضم..

موقع امريكي يكشف: قطر أبلغت إسرائيل عزمها قطع الأموال عن غزة..