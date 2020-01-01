طهران : دوي انفجار "رهيب" وضوء برتقالي ساطع

وكالات

سطع ضوء بشكل لافت في سماء العاصمة الإيرانية طهران، الليلة الماضية، وفقًا لصور تمّ تناقلها على نطاقٍ واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حسبما أفادت وكالة فارس الإيرانيّة للأنباء.

وذكرت الوكالة،، التي تُعتبر قريبة من المحافظين المتشدّدين، إنّه في الساعات الأولى بعد منتصف الليل "أفاد عدد من مستخدمي التواصل الاجتماعي بأنّهم شاهدوا ضوءًا برتقاليًا في الشطر الشرقيّ من طهران".

وأضافت أنه "في مقاطع الفيديو التي أرسلها القرّاء، يَظهر هذا الضوء لبضع ثوانٍ"، مشيرةً الى أنّها تسعى إلى معرفة معلومات إضافيّة من السلطات.

وفي وقت لاحق، قالت وكالة فارس إنّ الضوء الساطع سببه "انفجار خزّان غاز صناعي" بالقرب من منشآت لوزارة الدفاع الإيرانيّة. ونقلت عن "مصدر مطّلع" قوله إنّ الموقع الذي حصل فيه الانفجار ليس تابعًا للجيش.

وتابعت الوكالة أنه "أمام مدخل منطقة بارشين العسكرية، ليست هناك أيّ تحرّكات" لعربات الإطفاء أو الإنقاذ.

من جهتها، ذكرت وكالة "مهر" للأنباء أنّ "دويًّا رهيبًا" سُمع في المنطقة. وقالت إن "سبب هذا الصوت والضوء غير معروف حتى الآن، ولكنه سُمع بوضوح في برديس وبومهن ومناطق قريبة" من العاصمة الإيرانية. بدوره، قال التلفزيون الرسمي إن السلطات تحقق في الأمر.