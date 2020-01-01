  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حالة الطقس : ارتفاع على درجات الحرارة

الجمعة 26 يونيو 2020 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : ارتفاع على درجات الحرارة


رام الله / سما /

يكون الجو، اليوم الجمعة، صافياَ بوجه عام وحاراً نسبياً الى حار، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو صافياَ بوجه عام ومعتدلا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو صافياَ بوجه عام وحاراً الى شديد الحرارة ، حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأحد: يكون الجو صافياَ بوجه عام وحاراً إلى شديد الحرارة،  ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وحاراً نسبياً إلى حار ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأكثر قراءة اليوم

التنمية الاجتماعية تنشر رابط فحص 100 دولار المنحة القطرية للاسر الفقيرة في غزة

لقاء بين غانتس وقيادة الشاباك والموساد وعملية الضم سيتم تنفيذها في هذا الموعد..

موقع امريكي يكشف: قطر أبلغت إسرائيل عزمها قطع الأموال عن غزة..

جندي في جيش النظام السوري يطلب يد ابنة بشار الأسد للزواج… ما مصيره؟ – (فيديو)

فيديو.. جريمة تهز مصر.. عراقي يتخلص من زوجته بطريقة لا تصدق!

القناة 13 تكشف: رئيس الموساد التقى الملك عبد الله وسلمه رسالة من نتنياهو

كتائب القسام : المقاومة تعتبر قرار الضم إعلان حرب على شعبنا ولن تقف مكتوفة الأيدي

الأخبار الرئيسية

البرلمان البلجيكي يعتمد قرارا يدعو لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل في حال الضم

قناة عبرية: السلطة الفلسطينية رفضت وساطة دولية لعقد أي لقاء مع الإسرائيليين

تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الخليل ورام الله

غانتس يعلق على تصريحات "ابو عبيدة": أذكر قادة حماس أنهم سيكونون أول من يدفع ثمن أي عدوان

مصدر امريكي: جلسة المباحثات الامريكية انتهت دون قرار بشأن الضم..