  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بداية خانيونس تدين متهماً وتبرئ آخر في قضية “حيازة واتجار مواد مخدرة”

الخميس 25 يونيو 2020 10:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
بداية خانيونس تدين متهماً وتبرئ آخر في قضية “حيازة واتجار مواد مخدرة”


غزة / سما /

أدانت محكمة بداية خانيونس اليوم الخميس استناداً إلى التهم الواردة في لائحة الاتهام بحق المدان ( أ.س) حيث حكمت المحكمة عليه بالحبس عشر سنوات مع النفاذ على أن تخصم منها مدة التوقيف، ومصادرة المادة المضبوطة، والدراجة النارية المضبوطة في الواقعة بتهمة حيازة مواد مخدرة خلافاً لأحكام المواد (1،2، 28 فقرة 1، 35) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (7) لسنة 2013م.


كما حكمت ببراءة المتهم (أ.ب)، لعدم كفاية الأدلة، المتهم بتهمة المساهمة في جريمة الاتجار بمواد المخدرة خلافاً لنص المواد (1، 2، 41، 28/1، 35) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (7) لسنة 2013م.

جاء ذلك الحكم بعد تقديم النيابة العامة لأدلتها ومرافعاتها واعطاء المتهمين حق الدفاع عن أنفسهم و استكمال كافة البينات وسماع دفاعهم والتي أدت الى قناعة المحكمة لإصداره.

#محكمة #غزة #تجار مخدرات

الأكثر قراءة اليوم

التنمية الاجتماعية تنشر رابط فحص 100 دولار المنحة القطرية للاسر الفقيرة في غزة

لقاء بين غانتس وقيادة الشاباك والموساد وعملية الضم سيتم تنفيذها في هذا الموعد..

شاهد : محمد رمضان ينشر صورة لزوجته بعد السخرية من لونه

جندي في جيش النظام السوري يطلب يد ابنة بشار الأسد للزواج… ما مصيره؟ – (فيديو)

كتائب القسام : المقاومة تعتبر قرار الضم إعلان حرب على شعبنا ولن تقف مكتوفة الأيدي

فيديو.. جريمة تهز مصر.. عراقي يتخلص من زوجته بطريقة لا تصدق!

القناة 13 تكشف: رئيس الموساد التقى الملك عبد الله وسلمه رسالة من نتنياهو

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية: السلطة الفلسطينية رفضت وساطة دولية لعقد أي لقاء مع الإسرائيليين

تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الخليل ورام الله

غانتس يعلق على تصريحات "ابو عبيدة": أذكر قادة حماس أنهم سيكونون أول من يدفع ثمن أي عدوان

مصدر امريكي: جلسة المباحثات الامريكية انتهت دون قرار بشأن الضم..

موقع امريكي يكشف: قطر أبلغت إسرائيل عزمها قطع الأموال عن غزة..