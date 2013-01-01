بداية خانيونس تدين متهماً وتبرئ آخر في قضية “حيازة واتجار مواد مخدرة”

غزة / سما /

أدانت محكمة بداية خانيونس اليوم الخميس استناداً إلى التهم الواردة في لائحة الاتهام بحق المدان ( أ.س) حيث حكمت المحكمة عليه بالحبس عشر سنوات مع النفاذ على أن تخصم منها مدة التوقيف، ومصادرة المادة المضبوطة، والدراجة النارية المضبوطة في الواقعة بتهمة حيازة مواد مخدرة خلافاً لأحكام المواد (1،2، 28 فقرة 1، 35) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (7) لسنة 2013م.





كما حكمت ببراءة المتهم (أ.ب)، لعدم كفاية الأدلة، المتهم بتهمة المساهمة في جريمة الاتجار بمواد المخدرة خلافاً لنص المواد (1، 2، 41، 28/1، 35) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (7) لسنة 2013م.

جاء ذلك الحكم بعد تقديم النيابة العامة لأدلتها ومرافعاتها واعطاء المتهمين حق الدفاع عن أنفسهم و استكمال كافة البينات وسماع دفاعهم والتي أدت الى قناعة المحكمة لإصداره.