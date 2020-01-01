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وفاة و668 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في إسرائيل

الخميس 25 يونيو 2020 10:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة و668 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في إسرائيل


القدس المحتلة / سما /

 أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل وفاة و356 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد الوفيات إلى 309.

وأكدت أن حصيلة الإصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية وصلت إلى 668 إصابة بعد تسجيل 312 إصابة صباح اليوم.

ووفقا للمعطيات الصادرة عن الوزارة، ارتفع عدد المصابين إلى 22400 مصابا، ووصفت الحالة الصحية لـ 47 منهم بالخطيرة، منهم 29 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما تبلغ عدد الحالات النشطة 6084 حالة، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 16007 بعد تسجيل 67 حالة تعاف جديدة.

#اسرائيل #فيروس كورونا #الصحة الاسرائيلية

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