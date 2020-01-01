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الخارجية: 160 وفاة و2264 إصابة و1284 حالة تعاف في صفوف جالياتنا في العالم

الخميس 25 يونيو 2020 09:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: 160 وفاة و2264 إصابة و1284 حالة تعاف في صفوف جالياتنا في العالم


رام الله / سما /

 قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن عدد الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد في صفوف جالياتنا حول العالم، ارتفع على 160 حالة، عقب تسجيل وفاة جديدة بين جاليتنا في السعودية.

وأعلنت الوزارة في بيان لها، مساء اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس بين جالياتنا إلى و2264، عقب تسجيل 14 إصابة جديدة بين جاليتنا في الولايات المتحدة الأميركية، مضيفة أن عدد حالات التعافي بلغت 1284 حالة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة للمواطن علي محمد علي ياسين (62 عاما) بفيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 42.

وفي الولايات المتحدة الأميركية، أكد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع جاليتنا تسجيل 14 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات الى 926، في حين لم تسجل اية حالة وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات 63، و379 حالة تعاف.

وتتابع سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية، شؤون الجالية والطلبة باستمرار، وهي على تواصل دائم معهم عبر أرقام الطوارئ، للإجابة على استفساراتهم ومساعدتهم في حل أية مشاكل تعترضهم، ولتقديم أية مساعدة ممكنة للمحتاجين، حيث لم تسجل أية اصابة في صفوفهم.

وأكدت القنصلية العامة لدولة فلسطين لدى كردستان العراق، عدم تسجيل اية إصابة بفيروس "كورونا" بصفوف الجالية، مشيرة إلى أنها تتواصل معهم للاطمئنان عليهم ومتابعة احتياجاتهم، وقامت بتوزيع سلال غذائية لبعض الاسر المحتاجة.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #اصابات #الجاليات الفلسطينية

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