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الأردن: 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها واحدة محلية

الخميس 25 يونيو 2020 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها واحدة محلية


عمان /سما/

أعلنت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الأردنية تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها واحدة محليّة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1086.

ووفق موجز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، مساء اليوم الخميس، فإن الإصابة المحلية تعود لأحد الكوادر العاملة في منطقة العزل في البحر الميّت.

أما الحالات الخارجية، فشملت 13 إصابة لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر، (2 من السعوديّة، و2 من الكويت، و2 من فلسطين و2 من الإمارات، و2 من العراق، و3 من الباكستان)، وإصابة لسائق شاحنة غير أردني قادم عبر حدود العمري.

#الاردن #فيروس كورونا

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