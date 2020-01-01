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الاحتلال يبعد حارسين وفتاة عن "الأقصى" لمدة 6 أشهر

الخميس 25 يونيو 2020 09:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يبعد حارسين وفتاة عن "الأقصى" لمدة 6 أشهر


القدس المحتلة / سما /

أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حارسين يعملان في المسجد الأقصى المبارك، وفتاة عن محيطه لمدة 6 أشهر.

وأفادت مصادر محلية، بأن شرطة الاحتلال سلمت حارسي المسجد الأقصى فادي عليان، وعبد الكريم قاعود، قرارا بإبعادهما عن المسجد لمدة 6 أشهر.

وأضافت المصادر، أن شرطة الاحتلال سلمت أيضا الفتاة شفاء أبو غالية، قرارا بالإبعاد عن "الأقصى" للمدة ذاتها، بعد أن كانت قد اعتقلتها قبل أيام، برفقة مجموعة فتيات من مصلى باب الرحمة.

يشار إلى أن شرطة الاحتلال، كانت قد اعتقلت الحارس عليان قبل أسبوع، خلال عمله في قبة الصخرة المشرفة، بعد اعتراضه على تصرفات الطلبة اليهود "غير اللائقة" في المسجد الأقصى.

#سلطات الاحتلال #المسجد الاقصى #قرار ابعاد

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