غانتس يعلق على تصريحات "ابو عبيدة": أذكر قادة حماس أنهم سيكونون أول من يدفع ثمن أي عدوان

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي القادم وزير الجيش، بيني غانتس، "إن الجيش الإسرائيلي هو أقوى جيش في المنطقة، وستكون تكلفة أي محاولة لإيذاء الإسرائيليين مؤلمة وقوية، ولن نسمح بأي تهديد".

جاءت تصريحات غانتس ردا على التهديدات التي أرسلتها كتائب القسام عبر الناطق باسمها "أبو عبيدة" يوم الخميس، بخصوص أن قرار ضم الضفة والأغوار بمثابة إعلان حرب. وفق ما اوردت القناة 13 العبرية.

وأضاف غانتس وفقا للقناة: "أذكر قادة " حماس " أنهم سيكونون أول من يدفع ثمن أي عدوان".

من جهته، قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، "لن نخاف ولن نتراجع، سنفرض السيادة الإسرائيلية على أرض آبائنا وأجدادنا رغما عن أنف حماس".

وأضاف وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن حماس تعرف جيداً أن الذي سيدفع الثمن مقابل مغامراتها هم الفلسطينيون في غزة الذين يعيشون في فقر مدقع.

وكان الناطق باسم كتائب القسام الذراع المسلح لحركة حماس قد قال في وقت سابق من يوم الخميس، إن المقاومة تعتبر قرار ضم الضفة والاغوار إعلان حرب على شعبنا وسنجعل العدو يعض أصابع الندم على هذا القرار الآثم".