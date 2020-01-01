القائمة المشتركة تطلب من الحزب الديمقراطي الأميركي وقف خطة الضم

القدس المحتلة / سما /

وجه نواب القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، إلى جميع النواب عن الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأميركي بطلب أن يعملوا كل ما بوسعهم لوقف خطة الضم.

ورأت المشتركة في بيان لها، أن هذه الخطة وخطوات أخرى نفذتها إسرائيل بتنسيق مع الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، هدفت الى القضاء على إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة. بحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.

وطلبت النائبة عايدة توما سليمان من الحزب الديمقراطي التوضيح أنه لن يعترف بخطة الضم إذا تم تطبيقها.