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مصدر امريكي: جلسة المباحثات الامريكية انتهت دون قرار بشأن الضم..

الخميس 25 يونيو 2020 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر امريكي: جلسة المباحثات الامريكية انتهت دون قرار بشأن الضم..


واشنطن /سما/

قال مسؤول أميركي إن محادثات بالبيت الأبيض عقدت اليوم لم تتوصل لقرار نهائي بشأن خطوات الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية.

تناقش الإدارة الامريكية ما إذا كانت ستعطي "إسرائيل" الضوء الأخضر لضم المستوطنات ، وإذا كان الأمر كذلك - إلى أي مدى. 

واعرب 189 نائبا من الحزب الديمقراطي الأمريكي 189 عن قلقهم من مشروع ضم أجزاء من الضفة الغربية أحادي الجانب الذي تنوي إسرائيل تنفيذه قريبا.
وبحسب ما أورد موقع "والاه" العبري، جاء ذلك في رسائل بعثها النواب الأمريكيون اليوم الخميس لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الجيش بيني غانتس ووزير الخارجية غابي اشكنازي.

وقال النواب في رسالتهم: إن الإقدام على تنفيذ مشروع الضم من جانب واحد من شأنه أن يعرض التقدم الكبير لإسرائيل في مجال التطبيع مع الدول العربية للخطر، ويعرض الأردن للخطر، ومن شأنه أيضا خلق مشاكل أمنية لإسرائيل، ومشاكل خطيرة مع أصدقائها الأوروبيين وشركائها الآخرين في العالم.

ودعا النواب الديمقراطيون في رسالتهم الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة النظر في خطة الضم الأحادية لأجزاء من الضفة، مؤكدين أن المخاطر الناجمة عن ذلك لن تخدم مصالح إسرائيل في المستقبل، وأنهم باعتبارهم شركاء ملتزمون بدعم علاقات بلادهم مع إسرائيل يعربون عن قلقهم إزاء ذلك.

#مخططات الضم #ادارة ترامب #الضفة الغربية #اسرائيل

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