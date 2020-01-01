موقع امريكي يكشف: قطر أبلغت إسرائيل عزمها قطع الأموال عن غزة..

القدس المحتلة / سما /

كشف موقع "آكسيوس" الإلكتروني أن دبلوماسيين غربيين مطلعون كشفوا للموقع الخميس أن قطر أبلغت إسرائيل بأنها ستعلق التحويلات المالية إلى غزة الشهر المقبل بسبب خطط إسرائيل المعلقة لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وتقوم قطر حاليا بتحويل الأموال إلى موظفي الحكومة والأسر الفقيرة في غزة ، التي تديرها حركة حماس ، كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، مما قد يؤدي تعليق إلى "تجدد العنف" بحسب الموقع الذي ادعى (وفق مصادره) إن قطر لن تستأنف المدفوعات حتى يصبح الوضع حول الضم المحتمل أوضح.

وتناقش الحكومة الإسرائيلية مع إدارة الرئيس الأميركي ترامب خططًا لضم نحو 30% من أراضي الضفة الغربية المحتلة تشمل كل المستوطنات ومنطقة الأغوار في الأول من شهر تموز المقبل ، حيث يسعى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو بدعم من السفير ألأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان وأعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي في الحصول على ضوء أخضر من البيت الأبيض.

ويعتبر أي ضم إسرائيلي أحادي الجانب من قبل العالم (باستثناء الإدارة الأميركية) وعلى نطاق واسع انتهاكًا للقانون الدولي ويعارضه الفلسطينيون والعرب ، خاصة الأردن بشدة بالغة.

ويقول موقع آكسيوس أن قطر نقلت رسالتها من خلال قنوات متعددة خلال الأسبوعين الماضيين ، بما في ذلك في اجتماع زووم Zoom للدول المانحة للسلطة الفلسطينية.

وشدد ممثل قطر في الاجتماع على أن أي خطوة ضم إسرائيلية في الضفة الغربية ستكون لها عواقب.

وقال الدبلوماسيون الغربيون إن رسالته موجهة إلى كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين كانوا أيضا في اجتماع زووم.

وبحسب الموقع يشعر القطريون بالقلق من أن إسرائيل ستنفذ خطط الضم في الأول من تموز - الموعد النهائي لنتنياهو - ولا يريدون أن يُنظر إليهم على أنهم يمكّنون الضم الإسرائيلي عن طريق إرسال الأموال لغزة.